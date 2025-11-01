寒さを表す「冬日」「真冬日」という言葉。冬になるとよく見聞きする言葉ですが、この二つの言葉の違いをご存知ですか？この記事では、冬日と真冬日の定義や違いを解説するとともに、冬日や真冬日の日数は年間でどれくらいなのか、また寒い日に気をつけたいポイントなどについてもご紹介します。冬日・真冬日の違いは？それぞれの定義気象庁では、寒さについて以下の定義を設けています。・冬日（ふゆび）：最低気温が0℃未満の日