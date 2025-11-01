ÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¶áÇ¯¤ÎÆü¿ô¤ÎÊÑ²½¡¦´¨¤¤Æü¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð
´¨¤µ¤òÉ½¤¹¡ÖÅßÆü¡×¡Ö¿¿ÅßÆü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¯¸«Ê¹¤¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅßÆü¤È¿¿ÅßÆü¤ÎÄêµÁ¤ä°ã¤¤¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅßÆü¤ä¿¿ÅßÆü¤ÎÆü¿ô¤ÏÇ¯´Ö¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿´¨¤¤Æü¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄêµÁ
µ¤¾ÝÄ£¤Ç¤Ï¡¢´¨¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤ÎÄêµÁ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿¿ÅßÆü¡Ê¤Þ¤Õ¤æ¤Ó¡Ë¡§ºÇ¹âµ¤²¹¤¬0¡îÌ¤Ëþ¤ÎÆü
¤É¤Á¤é¤â¡Ö0¡î¡×¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ã¤¤¤Ï¡ÖÆüºÇ¹âµ¤²¹¡×¤«¡ÖÆüºÇÄãµ¤²¹¡×¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¿¿ÅßÆü¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡Ö°ìÆüÃæ0¡îÌ¤Ëþ¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤è¤ê´¨¤¤Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅßÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤Î¡ÉFrost day¡É¡¢¿¿ÅßÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÉIce day¡É¤¬¸ì¸»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´¨¤µ¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢½ë¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÌÔ½ëÆü¡¦¿¿²ÆÆü¡¦²ÆÆü¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüºÇ¹âµ¤²¹¤¬²¿¡î¤«´ð½à¤È¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ª¡ÖÌÔ½ëÆü¡¦¿¿²ÆÆü¡¦²ÆÆü¤Î°ã¤¤¤Ï¡©ÄêµÁ¤äÆü¿ô¡¢´ü´Ö¡¢Ãí°ÕÅÀ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡×
ÅßÆü¤È¿¿ÅßÆü¤ÎÄêµÁ
ÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤ÎÆü¿ô¡ÊÅÔ»ÔÊÌ¥Ç¡¼¥¿¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢ÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤ÏÇ¯´Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½ÅÔ»Ô¡Ê»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦ÆáÇÆ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî30Ç¯´Ö¡Ê¢¨1995¡Á2024Ç¯¡Ë¤ÎÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤ÎÇ¯´ÖÆü¿ô¡ÊÊ¿¶Ñ¡¦ºÇÂ¿¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅßÆü¤ÎÆü¿ô¡ä
ÅßÆü¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÆü¿ô¤Ï»¥ËÚ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Ìó120Æü¡¢ÀçÂæ64Æü¤È¡¢¤ä¤Ï¤êËÌÆüËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤ÏÌó33Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤ÏÌó24Æü¡¢Åìµþ¤ÏÌó6Æü¡¢Âçºå¤ÏÌó4Æü¡¢Ê¡²¬¤ÏÌó3Æü¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅßÆü¤ÎÆü¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¤Ç¯¤Ç¤Ï¡¢³µ¤Í³ÆÅÔ»Ô¤È¤âÊ¿¶ÑÆü¿ô¤è¤ê10¡Á30Æü¤Û¤ÉÂ¿¤¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆáÇÆ¤Ï¤½¤â¤½¤âÎòÂå¤ÎºÇÄãµ¤²¹µÏ¿¤¬4.9¡î¤Ç¡¢1890Ç¯¤Î´ÑÂ¬³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÅßÆü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¿¿ÅßÆü¤ÎÆü¿ô¡ä
Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢ÅßÆü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿¿ÅßÆü¤ÎÆü¿ô¤Ï¤À¤¤¤Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ¤Î¿¿ÅßÆü¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÆü¿ô44Æü¤Ç¡¢Â¿¤¤Ç¯¤Ë¤Ï70ÆüÄøÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀçÂæ¤È¿·³ã¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¤Ç1Æü¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Æ¤âÇ¯´Ö2¡¢3ÆüÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤È¿·³ã¤ÇÄ¾¶á¿¿ÅßÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2023Ç¯1·î25Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄã²¹¤äÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÆüºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÀçÂæ¤Ç-3.0¡î¡¢¿·³ã¤Ç-0.5¡î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤óÅßÆü¤¹¤é¤Ê¤¤ÆáÇÆ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³30Ç¯¤Î´Ö¡¢¿¿ÅßÆü¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ÆÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤ÎÇ¯´ÖÆü¿ô¡Ê1995¡Á2024Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈºÇÂ¿Æü¿ô¡Ë
¤½¤â¤½¤â¤³¤ì¤é¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¿¿ÅßÆü¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¸å¤Ë¿¿ÅßÆü¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï1967Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°1976Ç¯¡¢Âçºå1936Ç¯¡¢Ê¡²¬1977Ç¯¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈ¾À¤µª¡Á°ìÀ¤µª¶á¤¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂçºå¤Ç¤Ï¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å¤Ç¤³¤Î1²ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·º£¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¿¿ÅßÆü¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅßÆü¤ä¿¿ÅßÆü¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡©
ÅßÆü¤ä¿¿ÅßÆü¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¤Ë¤ª¤±¤ëÅßÆü¤ÎÆü¿ô¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¿Þ¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£¡ÊÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Î¶Ñ¼ÁÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢²áµî¤Ë´ÑÂ¬¾ì½ê¤Î°ÜÅ¾¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ÜÅ¾¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤ÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÅßÆü¤Ï100Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Ç»¥ËÚ47Æü¡¢ÀçÂæ59Æü¡¢Ì¾¸Å²°68Æü¡¢Ê¡²¬46Æü¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿¿ÅßÆü¤â¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Ï100Ç¯¤¢¤¿¤ê14Æü¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÔ»Ô²½¤Ë¤è¤ëµ¤²¹¾å¾º¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅßÆü¤ÎÆü¿ô¤ÎÄ¹´üÊÑ²½¡Ê»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡Ë
Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ëÆü¤Ï¡¢¿åÆ»´ÉÅà·ë¤ä¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡¦ÄãÂÎ²¹¾É¤ËÍ×Ãí°Õ
¤³¤³¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÅßÆü¤ä¿¿ÅßÆü¤È¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅßÆü¤ä¿¿ÅßÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¿åÆ»´ÉÅà·ë¤ËÃí°Õ
µ¤²¹¤¬-4¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ä¡¢¿¿ÅßÆü¤¬Â³¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿åÆ»´É¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÍ½Êó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»öÁ°¤ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿åÆ»´É¤¬Åà¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¡¢²°³°¤Î¿åÆ»´É¤ÏÊÝ²¹ºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÊÝ²¹¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»´ÉÅà·ë¤ÎÍ½ËÉ¡¦ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ª¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹4ÅÙ¤Ç¿åÆ»´ÉÅà·ë¡©Åà·ëËÉ»ß¤Î¡Ö¿åÈ´¤¡×¤È¤Ï¡©¡×
¿åÆ»´ÉÅà·ë¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ÈÂÐºö¡¦ÂÐ½èË¡
¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÄãÂÎ²¹¾É¤Ë¤âÃí°Õ
ÅßÆü¡¦¿¿ÅßÆü¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åß¾ì¤Î´¨¤¤»þµ¨¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤«¤é´¨¤¤¾ì½ê¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢¼¼²¹¡¦µ¤²¹¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì°µ¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÂÎ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÈÁ´ÂÎ¤òÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¡¢²°Æâ¤Î²¹ÅÙº¹¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤ËÆþÍá»þ¤Ë¤Ï¡¢µï´Ö¡¦Ã¦°á¾ì¡¦Íá¼¼¡¦ÅòÁ¥¤È²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÃ¦°á½ê¤äÍá¼¼¤òÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ò41¡î°Ê²¼¡¢¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë»þ´Ö¤ò10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÍ½ËÉ¡¦ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ª¡ÖÅß¤ÎÆþÍáÃæ¤Î»ö¸Î¡¡¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¢ª¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²ÈÁ´ÂÎ¤òÃÈ¤«¤¯¡×
¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ¤ÇÄãÂÎ²¹¾É¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄãÂÎ²¹¾É¤È¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬35¡î°Ê²¼¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¿Ì¤¨¤ä°Õ¼±¤ÎÄã²¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¿´Ää»ß¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤ÇÅà»à¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤Æ300¿Í¤Û¤É¤¬¼¼Æâ¤ÇÅà»à¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆ£Éô 2016¡Ë¡£
¶áÇ¯¤Î¸÷Ç®ÈñÅù¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃÈË¼Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄãÂÎ²¹¾ÉËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë´¨¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¼¼²¹18¡î°Ê¾å¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÃÈË¼Åù¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡¦µ¤¾ÝÄ£¡Öµ¤²¹¤Î³¬µéÊÌÆü¿ô¤ÎÄ¹´üÊÑ²½·¹¸þ¡×
¡¦Æ£Éô Ê¸¾¼¡ÖÄã²¹¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ»à¼Ô¿ô¤ÈÅßµ¨µ¤²¹¤ÎÄ¹´üÊÑÆ°¡×