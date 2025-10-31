「自分は高収入だから年金も多いはず」と考えるのは早計かもしれません。年金受取額には「上限」が存在します。どれだけ月収が高くても、一定額以上は年金額に反映されない仕組みなのです。多くの人が見落としがちな年金の仕組みについてみていきましょう。月収100万円、サラリーマン上位1％の自負大手企業で働く加藤誠さん（50歳・仮名）。管理職で、月収は額面で100万円、賞与も含めた年収は1,600万円ほどになるといいます。厚生