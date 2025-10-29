「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）ソフトバンクが競り勝って第２戦から３連勝。３勝１敗として日本一へ王手をかけた。４番・山川が二回、３戦連発となる先制ソロをバックスクリーンへ放ちチームを勢いづけた。「ちょっと追い込まれたんですけど、球が速い投手なので速い球に負けないように待ちました」。そう振り返り「ホームランになるとは思わなかったんですけど、入ってく