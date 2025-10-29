歌手の氷川きよしさん（48）が29日、『iCell』ブランドアンバサダー就任発表会に登場。氷川さんが若く見られるひけつを明かしました。今年で48歳になった氷川さん。年齢を若く見られるためのひけつを聞かれると「築年数で（年齢を）数えるんですよ。築48年というか。建物も築48年になると木造だとあちこちに傷みが出てくるけど、ちゃんとケアをしてあげるといい状態で保てるわけじゃないですか。それと一緒で、人間も生身の生き物