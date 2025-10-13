マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、ウナギやドジョウのぬるぬるした粘液に含まれるムチンという分子がサルモネラ菌の感染を防ぐメカニズムを解明しました。この発見は、食中毒や旅行者下痢症などを予防あるいは治療するための、抗生物質に代わる新たな合成分子の開発につながる可能性があります。Mucus-derived glycans are inhibitory signals for Salmonella Typhimurium SPI-1-mediated invasion: Cell Reportshttp