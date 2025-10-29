大分を第2拠点とするジャパンラグビーリーグワンの横浜キヤノンイーグルスが、シーズン開幕に向けて別府市で合宿を行っています。 【写真を見る】ラグビー・横浜キヤノンイーグルスが別府市で合宿リーグワン開幕へ結束強化大分 横浜キヤノンイーグルスは、12月のリーグワン開幕を前に、27日から別府市合宿に臨んでいます。 合宿には日本代表で活躍した田村優選手ら