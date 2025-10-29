《粗探しばかりやな》《どうしてもケチつけたいんかいっ》《こいつらは日本をダメにすることしか考えてないんだろうな》X上で手厳しい指摘を受けたのは、ジャーナリストの浜田敬子氏（59）。29日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）出演時の発言が物議を醸したのだ。同番組では、トランプ米大統領が高市早苗首相（64）と横須賀基地を訪れた様子を伝えた。その際、大統領に“この女性は勝者だ”と紹介された高市首