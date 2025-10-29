ワールドシリーズ第4戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。WS初となる投打二刀流の試合を英国の超大物も観戦した。大谷がWSで初めて投打二刀流で出場した試合。球場には英国の超大物が姿を現した。MLB公式Xは「メーガン・マークルとヘンリー王子がワールドシリーズ第4戦のた