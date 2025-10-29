Å¹°÷¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¼ºÎé¤ÊÀÜµÒ¤Ï¡¢ÉÔ²÷¤Êµ­²±¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£°¦ÃÎ¸©¤Î40Âå½÷À­¤¬¡¢¿·Â´¼Ò²ñ¿Í¤À¤Ã¤¿º¢¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¤Ò¤É¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢½÷À­¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤òÇã¤¤¤Ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î²¼ÃåÇä¤ê¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Î½÷À­Å¹°÷¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥º¡ÖD65¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¹°÷¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ï¡©¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤Î»Ò¤¬D65¡©Ìµ¤¤Ìµ¤¤¡£A¤Ç½¼Ê¬¤è¡ª¡×¡ÖD65¡×¤Ï