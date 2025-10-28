行政と民間企業が連携し、大分県外に出た若者の地元就職を後押しする「くにさきUターン応援企業団」の結団式が、国東市で行われました。 【写真を見る】若者のUターン就職を後押し国東市と地元企業40社が「くにさきUターン応援企業団」結成大分 この取り組みは、国東市と市内の民間企業およそ40社が連携し、若者のUターン就職をサポートしようと実施します。 28日、企業の代表35人が市役所を