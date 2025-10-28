秋を通り越して一気に冬に向かっていても、秋ドラマはまだ序盤。前評判が高かった三谷幸喜脚本×菅田将暉（32）主演の「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系＝水曜夜10時）も思いのほか低調なスタートだった。【もっと読む】竹内涼真が見据える世界進出と妹孝行の「二刀流」「でも、2話目以降は、視聴率には表れませんが、ネット上での評価は上がっています。TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリ