宮崎銀行が後場に入り強含みへと転じている。午後０時３０分ごろ、集計中の９月中間期連結業績について、最終利益が従来予想の５５億円から６７億円（前年同期比３７．９％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、これが好感されている。貸出金利息や有価証券利息配当金、役務取引等収益が計画を上回った一方、与信関連費用や経費が想定を下回る見込みとなったことなどが要因としている。 出所：MINKABU PRESS