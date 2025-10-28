午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１６８、値下がり銘柄数は１４１９、変わらずは２３銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位には情報・通信、海運、証券・商品、銀行など。値下がりで目立つのは金属製品、繊維、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS