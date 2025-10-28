Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩが反落している。２７日の取引終了後、集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の１９億３４００万円から１９億円へ、営業利益が２億１１００万円から１億９１００万円へ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。 ２４年９月期は単独決算の開示だったため、前の期との比較はできないものの、カスタムＡＩソリューション事業の複数の受注済み案件において、見積もり