Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ<5586.T>が反落している。２７日の取引終了後、集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の１９億３４００万円から１９億円へ、営業利益が２億１１００万円から１億９１００万円へ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。



２４年９月期は単独決算の開示だったため、前の期との比較はできないものの、カスタムＡＩソリューション事業の複数の受注済み案件において、見積もり時からのプロジェクトの進行計画に変更が発生し、収益計上の見込みが変動したことが要因。なお、純利益は関係会社株式売却益の計上により、１億１４００万円から１億４６００万円へ上振れて着地した。



出所：MINKABU PRESS