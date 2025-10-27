イスタンブールにあるトルコ式浴場（ハマム）の中央の部屋の光景。温めた大理石の上に、綿のタオルを巻いた男性たちが横たわっている＝２０２４年１１月２日/Yasin Akgul/AFP/Getty Images via CNN Newsourceイスタンブール（ＣＮＮ）ハマムの温かい抱擁に包まれると、周囲の音はくぐもって聞こえる。頭上にそびえる大型ドームのオキュリ（「目」の意味）から柔らかな光が差し込み、大理石の表面のあちこちに模様を描き出す。流れ