日本ギア工業がマド開け急騰、一時１６．９％高と異色の上げ足を披露し８７０円まで駆け上がった。９月１６日につけた年初来高値８００円は寄り付き時点で上回り、時価は２０１５年１月以来約１０年９カ月ぶりの高値ゾーンに浮上している。バルブアクチュエーターなどの歯車装置事業を手掛けており、圧倒的商品シェアを誇る原子力発電関連の一角としてテーマ物色の対象となっている。そうしたなか、東京