サーティワンにて、クリスマスにぴったりなアイスクリームが多数登場する「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！2025年に30周年を迎えたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の「プレゼントボックス」をテーマにした特別なクリスマスケーキ「トイ・ストーリー / クリスマス パレット６」がラインナップされます☆ サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア ス