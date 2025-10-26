湘南ベルマーレは10月26日、J１第35節でアビスパ福岡とアウェーで対戦。０−１で敗戦し、J２降格が決まった。試合後のフラッシュインタビューで、山口智監督は「全部の責任は自分にある」と謝罪した。「今日試合前に、開始１秒から全てを出し切る。それを伝えて送り出したいともおっしゃっていました。その姿を見せたかと思うのですが、もう一歩何が足りませんでしたか」とインタビュアーから問われた指揮官は、次のように語っ