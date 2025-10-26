2022年のミヒャエル・スキッベ監督就任以降、J１で同年は３位、23年も３位、昨季は２位の成績を残してきたサンフレッチェ広島。その間、22年のルヴァンカップは獲得しているものの、リーグでは常に上位にいながら勝ち切れない印象は拭えなかった。そこから抜け出すべく、今季は24年のJ１で19ゴールを挙げたジャーメイン良を筆頭に、大卒の中村草太、新助っ人のヴァレール・ジェルマンらを補強。得点力アップを図ったが、第35節