プチプラとは思えないデザインが魅力の【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボ。今回は大人女性の着こなしにぜひ取り入れてほしい、「トレンチスカート」に注目しました。クラシカルなディテールと美しいシルエットで、40・50代のコーデを一気に格上げできそう。スタッフさんの着こなしとともに、その魅力をご紹介します。 上品デザインで高見えするトレンチスカート 【GU】「