イオンが中国BYDのEV（電気自動車）販売を発表しました。「中国産EV」への懸念や「補助金冷遇」という不利な状況で、本当に売れるのでしょうか？筆者は、最初の1年は販売に苦戦するものの「2026年秋」に、条件が揃うことで状況が一変すると予測します。BYDが劣勢を強いられる日本市場で大逆転する「たった1つの方法」を解説します。（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴木貴博）連載『今週もナナメに考えた鈴木貴博』を