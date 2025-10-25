ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中川翔子、人気芸人からの出産祝いに感激「カーディガンいただきまし… 中川翔子 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 中川翔子、人気芸人からの出産祝いに感激「カーディガンいただきました」 2025年10月25日 16時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中川翔子が25日にInstagramを更新し、蛍原徹への感謝の言葉を記した 出産祝いのプレゼントで「おしゃれな双子のカーディガン」をもらったそう 「優しい！お手紙まで！本当にありがとうございます」とつづった ◆双子を出産した中川翔子が蛍原徹からの出産祝いに感激 この投稿をInstagramで見る 中川翔子(@shoko55mmts)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 阪神ドラ１立石 日本Ｓ＆神宮大会で日本一 球児監督の「タイガースに入ったつもりで見て」に応答 2025年10月25日 5時1分 平成の歌姫 ステージ衣装に衝撃！ついに「着てない？」「度肝抜かれた」倖田來未４２歳「見えない」 2025年10月24日 5時47分 【日本Ｓ】阪神・藤川監督が監督会議に出席「明日が待ち遠しい」 第１戦先発は村上頌樹 2025年10月24日 16時57分 中川翔子 双子育児の記録は「ノート派」のワケ、消費スピードの速さに「ひ！」 2025年10月22日 15時5分