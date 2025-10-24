インフルエンサーと人気セクシー女優に「二股」をかけているとの疑惑が報じられていたバレーボール男子日本代表の高橋藍選手が2025年10月23日、自身のSNSで謝罪した。「私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省」高橋選手をめぐっては、週刊文春電子版が21日にギャルインフルエンサーのuka.さんと高橋選手の交際を報じた。それぞれの事務所は、「個人のプライベートに関しましては本人に任せております」と回答したと