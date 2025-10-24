¡ÖÆó¸Ôµ¿ÏÇ¡×ÊóÆ»¤ÎÇÈÌæ¤Î¥Ð¥ì¡¼¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡¢X¤Ç¼Õºá¡¡¾ÜºÙÌÀ¤«¤µ¤º¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¡ÖÆó¸Ô¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶ÍõÁª¼ê¤¬2025Ç¯10·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¡×
¹â¶¶Áª¼ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤¬21Æü¤Ë¥®¥ã¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Îuka.¤µ¤ó¤È¹â¶¶Áª¼ê¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÍâ22Æü¡¢Àè½Ò¤Î¡ÖÆó¸Ôµ¿ÏÇ¡×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶Áª¼ê¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦²ÏËÌºÌ²À¤µ¤ó¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶Áª¼ê¤ÏÆ±»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢uka.¤µ¤ó¤â²ÏËÌ¤µ¤ó¤â¡ÖÍ§Ã£¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¹â¶¶Áª¼ê¡¢uka.¤µ¤ó¡¢²ÏËÌ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹â¶¶Áª¼ê¤Ï23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¼ÕºáÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÆ±¤¸Ê¸¾Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ëSV.LEAGUE 2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¹â¶¶Áª¼ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢3300·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÍîÃÀ¤·¤Ä¤Ä¤â±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¼«Í³¤À¤·¡¢¥×¥ì¥¤¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÅØÎÏ¤Î»þ´Ö¤âÁ´¤Æ·Ú»ë¤·¤Æ¸«¤Á¤ã¤¦¿Í¤âÉ¬¤º¤¤¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÍõ¤¯¤ó¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»ö¤Çº£¤Þ¤ÇÀÑ¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶Áª¼ê¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ï¡¢24Æü10»þ»þÅÀ¤ÇËÜ·ï¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£