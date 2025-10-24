東京機械製作所が大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、カイ気配で水準を切り上げている。新聞向け輪転機の製造を主力とするが、高い技術力を横軸展開させＦＡ分野にも領域を広げている。また、人工知能（ＡＩ）を活用した印刷の自動制御など最適化技術への取り組みにも余念がない。最近では、９月上旬に防衛省向けの搬送・格納に関する自動化・省人化装置を受注したことを発表、新境地開拓でマーケットの耳目を驚かせ