モブキャストホールディングスが買われている。同社は２３日取引終了後、ＳＢＩホールディングス子会社のビットポイントジャパンと、暗号資産であるソラナ（ＳＯＬ）を戦略的に保有・活用するソラナ・トレジャリー事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。 同社は提携を皮切りに、ソラナ・トレジャリー事業におけるトークン保有・運用・管理の基盤を整備し、国内外の複数取