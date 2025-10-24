「政治家になる前、進次郎は『現場を知りたい』と自衛隊に体験入隊しているから経験も見識もある。追浜(おっぱま)工場の跡地活用も、彼のことだから、何か“腹案”があると思うよ」 小泉進次郎防衛大臣（44）の適性に太鼓判を押すのは、小泉純一郎元首相の秘書で叔父の正也氏だ。政治部記者の解説。「高市総理はオールスター内閣樹立にこだわりました。総裁選で争った林芳正前官房長官を総務相に、進次郎氏を防衛相に起用