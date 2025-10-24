［始動新連立］＜中＞「強い経済の実現、暮らしを守る取り組みに総力を挙げて取り組んでいく」。高市首相は２２日夜、副大臣を集め、経済政策を最優先する考えを強調した。２１日には、初閣議では異例となる経済対策の策定を指示。自民党と日本維新の会の連立合意書に沿って、ガソリン税の暫定税率廃止など物価高対策の実現を目指す。首相は「積極財政」を掲げ、経済・エネルギー安全保障など「危機管理投資」による成長戦略