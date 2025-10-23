コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年10月23日(木)より約270店舗限定で「デザート食べ放題」を導入いたします。該当の食べ放題コースをご注文のお客様を対象に、アイス・スイートポテトケーキなどのスイーツが食べ放題となる。焼肉の後の“もうひとつの幸せ”まで満たす、満足度の高い食べ放題コースのご提案となる。■約270店舗限定で「デザート食べ放題」を新たに導入国内に約500