【ワシントン＝田中宏幸】米財務省は２２日、ロシア石油大手ロスネフチ、ルクオイルの２社と、その子会社３０社超を経済制裁の対象に加えたと発表した。ウクライナ侵略を続けるロシアのエネルギー収入に打撃を与え、戦費の資金源を断つ狙いがある。制裁対象になると米国内の資産が凍結され、米企業などとの取引もできなくなる。ベッセント米財務長官は声明で「プーチン大統領がこの無意味な戦争を終わらせることを拒否している