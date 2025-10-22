Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」に出演した俳優の朝日ななみが、超能力を覚醒させる重大プロジェクトのオーディションに参加。自身の霊感について震え声で明かした。【映像】プロジェクト参加の美女、胸元あらわなグラビア写真『ナオキマンの都市伝説ワイドショー シーズン2』は、YouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し