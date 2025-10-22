木村拓哉さん（52）が初めて単独でテレビ東京のバラエティ番組に出演することが発表されました。番組プロデューサーも、オファーを快諾されて驚いたそうです。木村さんのYouTubeチャンネルは登録者203万人を超えていて、好評。52歳にして新境地を切り開いています」（音楽関係者）11月21日に公開される名匠・山田洋次（94）の監督作『TOKYOタクシー』にも出演する木村。芸能界の第一線で活躍し続ける木村だが、ある悩みがーー。