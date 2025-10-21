男性と比べると、女性の方がはるかに片頭痛を起こしやすいことが明らかになっているのですが、なぜそのような違いが生じるのかについて、モナッシュ大学の研究者が解説しています。Why is migraine more common in women than men?https://theconversation.com/why-is-migraine-more-common-in-women-than-men-265293子どもの頃は、男女ともに片頭痛を経験しますが、思春期以降は女性の方が片頭痛を経験する可能性が2〜3倍も高くな