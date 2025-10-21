実りの秋を迎え、大分県日出町の観光農園でみかん狩りが始まり、とれたての旬の味を求めて多くの人が訪れています。 【写真を見る】旬のみかん狩りが関口観光農園でスタート大分・日出町 日出町藤原にある関口観光農園では、10月10日からみかん狩りがオープンしています。園内にはおよそ1ヘクタールの畑に1400本が植えられていて、今は「日南」と呼ばれる、甘みと酸味のバランスが特徴の品種が旬を迎えて