ステーブルコイン発行のイメージ三菱UFJ銀行など大手3銀行が、円のような法定通貨に連動して価値を安定させるデジタルマネー「ステーブルコイン」を共同で発行する検討を進めていることが17日分かった。まず三菱商事が資金決済で活用する方向で調整している。ステーブルコインは国際送金など時間やコストがかかる決済を効率化できるといい、大手行が連携し国内での普及を図る。共同発行を検討しているのは三菱UFJ銀と三井住友