「配達中に事故って死ね！」佐川急便の配達員の不幸を願う事情現代ビジネス

「配達中に事故って死ね！」佐川急便の配達員の不幸を願う事情

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある書籍から、神社「縁切榎」に絵馬を奉納した男性の声を紹介している
  • 絵馬には、佐川急便の「クズ男」の不幸を願う内容が書かれていたという
  • 男性は、職場の後輩女性が「クズ男」と3回はデートをしていたなどと語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 3ndシングル「Bug in my mind」をリリースしたShun Nakanishi
    中西瞬、“Shun Nakanishi”名義で3rdシングル「Bug in my mind」配信開始　“恋の不安”を歌う等身大のラブソング　　動画コメントも到着 2025年10月11日 21時0分
  • ドジャース・大谷翔平（左）と佐々木朗希【写真：荒川祐史】
    大谷翔平の大不振は「最悪のタイミング」　朗希は評価急騰…MLB公式が指摘した“明暗” 2025年10月13日 18時5分
  • みひろ （C）ORICON NewS inc.
    みひろ、蒼井そら＆麻美ゆまと“レジェンド”3ショット「新しいエロティックのジャンルが…」　反響相次ぐ「まぶしすぎる！」 2025年10月13日 11時0分
  • 木下優樹菜さん（2022年撮影）
    木下優樹菜、「なんかDMきてたんだけど」長女の芸能界入り否定　「本人全くそんな意思なくて」 2025年10月10日 12時9分
  • 「個人個人がデュエルで負けていた」劣勢の展開で佐野海舟を称える鎌田大地「海舟が一人で全部やってくれていた」 2025年10月11日 0時4分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 眞子さん 日本ではありえない姿
    3. 3. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
    4. 4. 米倉涼子の恋人が「コメント」か
    5. 5. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
    6. 6. 「タレント気取り」食レポが物議
    7. 7. ビルの窓から女性転落 席待ち?
    8. 8. しんどくなって…粗品の離婚理由
    9. 9. 「町長室で性交渉」告白巡り謝罪
    10. 10. プロ野球のビールかけ実施困難に
    1. 11. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
    2. 12. 市長名が入った賞状「いらねえ」
    3. 13. 生放送で小川彩佳が吉村代表追及
    4. 14. 美人配信者が死去 拷問受けたか
    5. 15. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
    6. 16. ギリギリだよ? 石破茂首相に苦言
    7. 17. 「芸人に手を出す尻軽女」の真相
    8. 18. 玉木氏 維新に騙された配信炎上
    9. 19. 中田翔氏 引退後初の解説が好評
    10. 20. 風磨 禁断のキムタク超え果たす
    1. 1. 眞子さん 日本ではありえない姿
    2. 2. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
    3. 3. 「タレント気取り」食レポが物議
    4. 4. ビルの窓から女性転落 席待ち?
    5. 5. 「町長室で性交渉」告白巡り謝罪
    6. 6. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
    7. 7. 「殺す服脱げ」JK脅しわいせつか
    8. 8. 「徳川氏発祥の寺」ジャングル化
    9. 9. 「抱いて」の声…妻と思ったら娘
    10. 10. LINE広告きっかけ 1億円詐取被害
    1. 11. 「月を見るため」全裸の男を逮捕
    2. 12. 14年不明 6歳児遺骨が両親の元へ
    3. 13. 「佐川急便のクズ男」の事故願う
    4. 14. 「≠ME」のイベ妨害した男逮捕
    5. 15. 麻生氏 野党の会派に協力要請か
    6. 16. 第一生命 27機関の資料持ち出し
    7. 17. 高市氏の「馬車馬」発言なぜ反発
    8. 18. 自民と維新が連立?「花開いた」
    9. 19. 野球強豪校でいじめか 自主退学
    10. 20. クマに「登らせない柵」が登場
    1. 1. 市長名が入った賞状「いらねえ」
    2. 2. 玉木氏 維新に騙された配信炎上
    3. 3. 「東京で1番狭い物件」に絶句
    4. 4. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
    5. 5. 維新 12分野の政策実現を求める
    6. 6. アパート前でBBQ 大学生を通報
    7. 7. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
    8. 8. 中2で妊娠 ラーメン店で気づいた
    9. 9. 人を怖がらないクマ 増加中の訳
    10. 10. 熟年離婚 82歳が法廷でブチギレ
    1. 11. 何様? 立憲幹事長の態度に呆れ声
    2. 12. 北陸新幹線 大阪へ延伸早期に
    3. 13. 中露北首脳が66年ぶり会合 背景
    4. 14. 50年親しまれたロゴ 突然の敗訴
    5. 15. 公明の連立離脱 本当の原因とは
    6. 16. 田久保氏が延命できる秘策とは
    7. 17. 自民 次の衆院選で93人が落選か
    8. 18. くら寿司の迷惑客 素手食い拡散
    9. 19. 嫉妬か 野田聖子氏の発言で波紋
    10. 20. 支持率下げる発言 日テレが弁明
    1. 1. 美人配信者が死去 拷問受けたか
    2. 2. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
    3. 3. 固体電池の「難題解決」に成功
    4. 4. ウ投資家死亡 3000万ドル失った?
    5. 5. トランプ氏 プーチン氏と会談中
    6. 6. 気温上昇が深刻化? CO2の濃度も
    7. 7. サンリオ新グッズに中国騒然
    8. 8. 赤ちゃんヘビに撫でるよう促す
    9. 9. 中国「付き添い経済」が台頭
    10. 10. 名所の竹林 落書きで台無しに
    1. 11. 性暴行の加害者情報公開 韓実刑
    2. 12. 20万元消費のトイレ 中国で議論
    3. 13. 歌手のサンディーさん死去 34歳
    4. 14. ハマス停戦 遺体返還が火種に
    5. 15. 「世界一長い名前」ギネスに認定
    6. 16. 仏が中国依存低下を目指す?
    7. 17. 大阪万博の中国パビリオン称賛
    8. 18. なぜ中国で サイゼが大ブームに
    9. 19. 太陽光 世界最廉価の電力源に
    10. 20. 中国 衛星群の第12陣を打ち上げ
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
    3. 3. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
    4. 4. 日本人の資産を奪う3つの正体
    5. 5. 「論理的に話す人」嫌われる理由
    6. 6. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    7. 7. 金持ちだけ知ってる 資産増の技
    8. 8. 年収400万円の負担はどう変わる?
    9. 9. NY時間 ドル円が150円付近に下落
    10. 10. 髪を乾かす「ヘアドライヤー」
    1. 11. 写真で査定 次世代フリマアプリ
    2. 12. 女性が喜ぶ機能満載の作業着
    3. 13. 映画「Shall we ダンス？」、「ウォーターボーイズ」などの企画制作で知られる（株）アルタミラピクチャーズ（東京）が破産
    4. 14. 「ゲームショウ2025」任天堂不在
    5. 15. 海外が驚く日本株市場の大変貌
    6. 16. 羽田空港の直結施設 意外な現状
    7. 17. なぜ 串カツ田中がM&Aをした理由
    8. 18. 大帝国が滅びた訳 一人の英雄
    9. 19. 3人に1人 脂肪肝の「解決法」
    10. 20. CO2を地中に貯留する事業 実現へ
    1. 1. Macユーザーがマウス使わぬ理由
    2. 2. タクシー「すぐ」停車できない訳
    3. 3. 無料で使えるGoogleのAIモデル
    4. 4. レッツノート 14インチで1kg
    5. 5. PayPayのキャンペーンに新市
    6. 6. ミニPC? Galaxy Z Fold7の魅力
    7. 7. スマホユーザー必携のアプリ
    8. 8. キャッ党忍伝 ゲーム化の意欲作
    9. 9. 「Pixel 10」他社スマホとの差
    10. 10. ブロンプトン電動モデルに注目
    1. 11. シグマの14mm F1.4DGに新発見
    2. 12. 2WAY仕様 スマートなキャリー
    3. 13. 「鬼才」が描く幻想的な大旅行
    4. 14. 発想も味もユニーク 炭酸飲料
    5. 15. 「PostgreSQL」の提供を開始
    6. 16. Intel チップでAMDの王座脅かす?
    7. 17. Gboard 新型キーボードを発表
    8. 18. Huaweiが「下取りキャンペーン」
    9. 19. 「Oracle AI Database 26ai」発表、エージェント型AIを組み込み
    10. 20. 韓国 データセンターが火災
    1. 1. プロ野球のビールかけ実施困難に
    2. 2. 中田翔氏 引退後初の解説が好評
    3. 3. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
    4. 4. 大谷の取材で「NGワード」連発
    5. 5. 佐々木朗希の球速が落ちた理由
    6. 6. 渋野日向子「6連続」なら危機が
    7. 7. 日本は勝ったのに…韓監督に批判
    8. 8. ソフトBの選手 婚約者に暴力を?
    9. 9. 離婚切り出され…無断撮影に激怒
    10. 10. 引っ越した? 水原受刑者妻の現在
    1. 11. SB連勝 小久保監督が柳田を称賛
    2. 12. 山本由伸は「韓国の英雄」超えか
    3. 13. ジャスティンパレス 年内で引退
    4. 14. 由伸に異変? 監督が飛び出たワケ
    5. 15. 大谷の「打率.147」不安な兆候
    6. 16. 西岡氏 ロッテ1軍コーチ入閣へ
    7. 17. ダルビッシュ有 次期監督急浮上?
    8. 18. J1残留争い 残り5試合での現状は
    9. 19. DeNA・ビシエドが無念の帰国に
    10. 20. 元中日内野手 学会で研究発表
    1. 1. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
    2. 2. 米倉涼子の恋人が「コメント」か
    3. 3. しんどくなって…粗品の離婚理由
    4. 4. 生放送で小川彩佳が吉村代表追及
    5. 5. ギリギリだよ? 石破茂首相に苦言
    6. 6. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
    7. 7. 「芸人に手を出す尻軽女」の真相
    8. 8. 東ブクロ 後輩の彼女と禁断関係
    9. 9. 風磨 禁断のキムタク超え果たす
    10. 10. 光一結婚間近か お相手は名女優
    1. 11. ヒカル 家賃6万円の家で生活開始
    2. 12. 43歳女優の「ばけ具合」に驚き
    3. 13. 濡れ場挑戦 宇垣美里に驚愕の声
    4. 14. 一瞬誰かと えなこの近影に驚き
    5. 15. 梅宮アンナ 凄絶を極めた闘病
    6. 16. 岡村隆史 家で飲酒やめた理由
    7. 17. 女神降臨 佐々木希が黒髪姿披露
    8. 18. 「堂本光一結婚」Xトレンド入り
    9. 19. ボビー 2億円が楽しく飛んでった
    10. 20. 米倉報道 ダンサーに疑いの目が
    1. 1. 「わがまちうどん47」全国で販売
    2. 2. 「小学生並み」男と別れるべきか
    3. 3. 定時退社も K田の職場の体質
    4. 4. 「お文具といっしょ」がコラボ
    5. 5. 大人世代に合う「ウルフ風ボブ」
    6. 6. 即おしゃれに見える無印のパンツ
    7. 7. サラリーマン生活の哀愁漂う漫画
    8. 8. セリアでSWIMMERグッズが110円
    9. 9. 魔法の世界がOWNDAYSとコラボ
    10. 10. 六本木 エヴァのカフェが登場
    1. 11. 40代〜50代向け ショートボブ
    2. 12. ディズニーのHappyくじが発売へ
    3. 13. ZARAの秋っぽおしゃれアイテム
    4. 14. 水ムー 友人の家で聞いた怖話
    5. 15. ローソンの新作コラボスイーツ
    6. 16. 自称エリート 最低すぎる発言
    7. 17. 楽ちんでオシャレ しまむら新作
    8. 18. 3COINSの「洗い物グッズ」紹介
    9. 19. 2連続流産 また妊活していいのか
    10. 20. 「オートファジー」の知識とは