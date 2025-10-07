YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が公開した動画「【暴露】ヤマト・佐川・郵政…数字が示す“儲けの方程式”」で、ナレーターの菅野勝太氏が、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便という日本の物流大手3社のビジネスモデルの違いを最新決算から鋭く分析している。 動画は冒頭で「この3社、儲けのからくりが全く違うのをご存知でしたか？」と問いかけ、衝撃的な数字を提示する。1万円の売上に対し、佐川急便が約590円