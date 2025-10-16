ジョー・バイデン前米大統領（82）が、前立腺がんの放射線治療を受けているという。今年の5月、進行の早い前立腺がんと診断されたことを発表していたバイデン氏が、「治療プランの一環として」放射線治療中であると広報担当が11日に発表した。治療は5週間とみられている。 【写真】ジョー・バイデン前米大統領のジル・バイデン夫人 大統領在任期間中もたびたびその健康状態が心配されていたバイデン氏、5月の発