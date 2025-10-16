ファミリーレストラン「ココス」は、10月21日から11月下旬まで『おいもフェア』を開催し、茨城県産“紅はるか”の焼きいもを使用したデザート4品を発売する。空港店舗を除く、507店舗(10月15日時点)で販売予定。テイクアウト不可。濃厚な甘さが味わえるおいもペーストをたっぷりと使った、ココス初の「おいもンブランのクレープ」「おいもンブランのミニパフェ」のほか、“紅はるか”の焼きいもブリュレを使った「焼きいもブリュレ