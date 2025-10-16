NY株式15日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均46253.31（-17.15-0.04%） S＆P5006671.06（+26.75+0.40%） ナスダック22670.08（+148.38+0.66%） CME日経平均先物48100（大証終比：+290+0.60%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小反落。本日はＩＴ・ハイテク株が買われ、ナスダックは反発。想定を上回る好調な企業決算が相次いでおり、中国との貿易摩擦激化への懸念を相殺してい