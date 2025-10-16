ダウ平均は小反落 大手銀が好調で決算は好スタート切る 上値警戒感も＝米国株概況
NY株式15日（NY時間16:23）（日本時間05:23）
ダウ平均 46253.31（-17.15 -0.04%）
S＆P500 6671.06（+26.75 +0.40%）
ナスダック 22670.08（+148.38 +0.66%）
CME日経平均先物 48100（大証終比：+290 +0.60%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小反落。本日はＩＴ・ハイテク株が買われ、ナスダックは反発。想定を上回る好調な企業決算が相次いでおり、中国との貿易摩擦激化への懸念を相殺していた。
取引開始前にバンカメ＜BAC＞とモルガン・スタンレー＜MS＞が決算を発表していたが、ともに好調な内容でトレーディング、投資銀行部門とも予想を上回った。バンカメについては純受取利息（ＮＩＩ）も注目されたが、予想を上回る内容となった。モルガン・スタンレーの株式トレーディングはライバルのゴールドマン＜GS＞を上回る内容。
前日の大手銀の決算と合わせて、７－９月期の決算は好スタートを切ったようだ。これがＩＴ・ハイテクまで続くかどうか今後は注目される。
ダウ平均は一時４２２ドル高まで上昇したが、その後は伸び悩みマイナス圏に沈んだ。米株式市場は最高値更新の一方、上値警戒感は否めない状況もある。ストラテジストからは、「株式市場はこの先しばらく横ばい圏で推移する可能性が高い」との指摘も出ていた。米中の貿易戦争の不透明感が続く限り、最高値付近でもみ合う展開が続くのではとの見方を示している。
また、米政府機関の閉鎖も続いており、市場にとって逆風になるとも述べている。「政府閉鎖が長引けば長引くほど、短期的な経済的損失は大きくなり、それが企業や消費者の信頼感を損なう。決算でも、企業の業績見通しに影響が出るだろう」と語った。
「決算シーズン全体としては予想以上に良い結果が出るかもしれないが、政府閉鎖の解除や中国との貿易関係が明確になるまでは、市場に追い風となるとは限らない」とも述べていた。
プラスチック部品・機器メーカーのヒレンブランド＜HI＞が大幅高。投資会社のローンスター・ファンズが同社買収で合意した。１株３２ドルの現金での買収。前日終値よりも２１％高い水準。
ピザチェーンのパパ・ジョンズ＜PZZA＞が上昇。アポロ・グローバル＜APO＞が同社を１株６４ドルで非公開化する提案を行ったと伝わった。
きょうはレアアース関連株が一斉に利益確定売りに押されている。ベッセント財務長官の発言に反応している可能性も高い。長官は、「中国が発表したレアアース輸出規制の先送りを条件に、高水準の対中関税について適用を長期間停止することを提案した」と述べた。
バイオ医薬品のオメロス＜OMER＞が急騰。ノボ・ノルディスクと、希少な血液および腎疾患の治療を目的とした開発中の候補薬「ザルテニバート」に関する資産売却およびライセンス契約を締結したと発表。
肥満薬の調剤版を販売するテレヘルスのヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が上昇。同社は新たに女性の健康分野に特化したサービスを開始したことが好感されている。
ＡＩソフトウェアのベリトーン＜VERI＞が急騰。２０２４年３月以来最大の上昇率となった。同社が、自社製品「ベリトーン・データ・リファイナリー（ＶＤＲ）」の導入に関する新規契約の獲得を発表したことが背景。
バンカメ＜BAC＞ 52.28（+2.19 +4.37%）
モルガン・スタンレー＜MS＞ 162.65（+7.31 +4.71%）
ヒレンブランド＜HI＞ 31.31（+4.82 +18.20%）
パパ・ジョンズ＜PZZA＞ 53.25（+4.57 +9.39%）
ＭＰマテリアルズ＜MP＞ 89.85（-8.80 -8.92%）
ＴＭＣ＜TMC＞ 9.61（-1.08 -10.10%）
ＵＳＡレアアース＜USAR＞ 33.68（-3.87 -10.29%）
オメロス＜OMER＞ 10.42（+6.32 +154.15%）
ヒムズ＆ハーズ＜HIMS＞ 62.76（+8.74 +16.18%）
ベリトーン＜VERI＞ 8.39（+2.93 +53.66%）
アップル＜AAPL＞ 249.34（+1.57 +0.63%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 513.43（-0.14 -0.03%）
アマゾン＜AMZN＞ 215.57（-0.82 -0.38%）
アルファベットC＜GOOG＞ 251.71（+5.52 +2.24%）
アルファベットA＜GOOGL＞ 251.03（+5.58 +2.27%）
テスラ＜TSLA＞ 435.15（+5.91 +1.38%）
エヌビディア＜NVDA＞ 179.83（-0.20 -0.11%）
メタ＜META＞ 717.55（+8.90 +1.26%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 238.60（+20.51 +9.40%）
イーライリリー＜LLY＞ 826.57（+14.22 +1.75%）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
