【PLAMAX PX16 1/72 VF-1S ストライクバトロイドバルキリー（一条輝機）】 10月16日 出荷開始 価格：7,480円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX16 1/72 VF-1S ストライクバトロイドバルキリー（一条輝機）」を10月16日に出荷開始する。価格は7,480円。 本商品は、劇場アニメ「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」の主人公「一条輝」が搭