PGブラノンワイヤーに新色「ベージュ」が登場！ナチュラルな色合いが肌に馴染み、毎日のコーディネートを邪魔しません。ノンワイヤーでもしっかりとバストを支え、美しい丸みをキープする「PGブラ」は、寝ながら美胸ケアができると大人気。新色「ベージュ」は透けにくく、どんな服装にも響きにくいのが魅力です。2025年10月14日(火)16:00より先行予約販売がスタートするので、早