（東京中央社）木原稔前防衛相は14日、東京都内で開かれた半導体分野での日台の協力をテーマにしたシンポジウムで基調講演を行い、中国に対する抑止力を構築する上で、日台が協力を強化するべきだとの考えを示した。シンポジウムはジャーナリストの桜井よしこ氏が理事長を務める国家基本問題研究所の主催で、台北市に本部を置くインド太平洋戦略シンクタンクが共催した。王美花（おうびか）元経済部長（経済相）も基調講演を行った