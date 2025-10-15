高齢者や障害者など災害時に配慮が必要な人を受け入れる福祉避難所の開設訓練が大分県内では初めて、中津市で実施されました。 【写真を見る】災害時の福祉避難所開設訓練施設間の連携強化で障害者や高齢者を受け入れ能登半島地震で課題に大分 この訓練は災害時に福祉避難所のスムーズな開設と運営の継続に向けて、県やNPO法人リエラなどが初めて実施しました。 訓練には中津市内の特別養護老人ホームなど7つ