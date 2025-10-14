ヒノキパウダーを自然発酵させた、人工熱源なしの温浴法元々日本各地で伝えられてきたという、発酵したヒノキパウダーに体を包み温める湿式温浴法。電気やガスなどの人工的な熱源は使わず、微生物の力だけで発熱しています。ヒノキパウダーが敷き詰められた浴槽へ入り、砂湯ならぬ“ヒノキパウダー湯”で体を芯まで温めます。「えん発酵温熱木浴」は、膝の悪かったオーナーが湯治として古来の温浴法に注目し、2008年に心斎橋本店を