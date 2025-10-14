プロ野球・読売巨人軍の長野久義選手（４０）が今季限りで現役を引退することが１３日、分かった。佐賀県出身。福岡・筑陽学園高から日大、ホンダを経て２０１０年にドラフト１位で巨人に入団。１年目から外野のレギュラーとして活躍し、同年の新人王に選ばれた。１１年には打率３割１分６厘で首位打者、１２年には坂本勇人選手とともに１７３安打で最多安打のタイトルを獲得した。１９年、フリーエージェントで巨人入りした