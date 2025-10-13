¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡£ÀèÆü¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢11Æü¤Ë»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç¤¹¡£¾®ÅÄÀÚ¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤Û¤¦¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤éÊç½¸¤·¤¿